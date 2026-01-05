Padre e hijo denuncian secuestro mientras brindaban seguridad a tráiler en SMP

Padre e hijo denunciaron ante la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri haber sido privados de su libertad durante varios minutos mientras realizaban labores de seguridad privada en San Martín de Porres. Ambos acudieron a la sede de la Dirincri España con visibles golpes y manchas de sangre en sus prendas, luego de ser abandonados por sus captores en una vía pública del Callao.

Según el testimonio brindado por familiares, el hecho se produjo cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo particular escoltando un tráiler que transportaba ropa deportiva. En ese contexto, fueron interceptados por sujetos desconocidos que los obligaron a subir a otro automóvil, los llevaron a un lugar no identificado y posteriormente los dejaron en la calle, advirtiéndoles que caminaran sin voltear la vista atrás.

Secuestro atípico en investigación, según la Dirincri

Horas más tarde, el conductor del tráiler, identificado como Fernando Noguera, quien también habría sido retenido por los delincuentes, fue ubicado por efectivos policiales en la zona de Puente Nuevo. Asimismo, el vehículo de carga fue hallado en una cochera ubicada en el eje Priale–Huachipa, con el contenedor cerrado, situación que generó mayor preocupación en la familia afectada.

El jefe de la Dirincri Lima, general Víctor Revoredo, informó que el caso viene siendo tratado como un “secuestro atípico”, ya que no se habría exigido dinero a cambio de la liberación y todas las personas involucradas se encuentran fuera de peligro. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible intento de robo de la mercadería transportada. En paralelo, las víctimas deberán pasar por el médico legista mientras la Policía Nacional del Perú analiza cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar a los responsables.