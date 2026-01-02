Extorsionadores atacan a balazos combi de la empresa Etepsa en VES: chofer se salvó de morir

Un nuevo episodio de violencia vinculado a la extorsión se registró en Villa El Salvador. Presuntos delincuentes atacaron a balazos una combi de la empresa de transportes Etepsa, cuando el vehículo se encontraba fuera de ruta y se dirigía a un grifo de la zona.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando el conductor, acompañado de su hermano, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Según relató la víctima, los atacantes arrojaron una bolsa al interior del vehículo, la cual contenía una nota extorsiva y cuatro balas, exigiendo que el mensaje sea entregado a la empresa.

Uno de los disparos impactó directamente contra la puerta del piloto, destrozando la ventana. Pese a la cercanía del ataque, el conductor logró esquivar la bala y sobrevivir al atentado. En la avenida María Reiche, en la urbanización Pachacámac, aún se observan los restos de vidrios rotos producto del ataque.

La bolsa dejada por los delincuentes fue recogida por la Policía Nacional como evidencia para las investigaciones. El conductor aseguró que, hasta el momento, la empresa no les había informado sobre amenazas previas, aunque los choferes ya sospechaban de posibles actos extorsivos.

Visiblemente afectado, el transportista expresó su temor por lo ocurrido y afirmó que su principal preocupación es conservar la vida. Incluso señaló que estaría dispuesto a pagar el cupo exigido con tal de seguir trabajando y evitar convertirse en una nueva víctima de la violencia que golpea al sector transporte.