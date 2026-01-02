Caída de muro perimétrico de un colegio en SMP destruye cabina de un camión

En el distrito de San Martín de Porres (SMP), se reportó el colapso del muro perimétrico de una institución educativa el cual cayó directamente sobre un camión estacionado en la vía pública.

La estructura de concreto y ladrillos se vino abajo intempestivamente contra el vehículo de carga y según primeros informes, parte del muro perimétrico de la institución educativa 2012 conocida como “Lampa de Oro en San Martín de Porres” colapsó y dañó la unidad estacionada en el frontis del colegio.

Los daños ascienden a unos 8 mil soles

La carga del vehículo se llevó la peor parte, así como la cabina, dejando daños por 8 mil soles, de acuerdo a los conductores de la unidad quienes fueron auxiliados por vecinos del asentamiento humano Lampa de Oro.

Cabe señalar que, durante el derrumbe una señora con sus dos niños estaba pasando por el lugar al momento del colapso de la estructura.

Sin embargo, aún el riesgo permanece latente y es que gran parte del muro perimétrico del colegio podría colapsar del todo, por lo que la municipalidad de San Martín de Porres ha colocado un cartel de riesgo de derrumbe a unos metros de la institución educativa.