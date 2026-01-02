Roban motocicleta a joven que trabajaba como delivery en calle de Miraflores

Iniciando este 2026, el alarmante incremento de los robos de motocicletas en todo Lima es una de las principales preocupaciones de seguridad ciudadana, con un registro que superó las 13,500 unidades robadas a nivel nacional en año pasado

La delincuencia se concentra tanto en zonas de alta densidad como en distritos con mayor poder adquisitivo como San Isidro y Miraflores, siendo las zonas más críticas San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y Comas que lideran las cifras de robo de vehículos en general.

En las últimas semanas, se ha registrado un incremento notable en Miraflores, Surco, Lince y San Miguel, especialmente dirigidos al robo de motos y scooters eléctricos.

Se llevaron una moto estacionada

El método más común es el robo de las motos estacionados en la vía pública sin vigilancia. Los delincuentes utilizan cizallas ocultas para cortar seguros rápidamente y estos vehículos suelen ser desmantelados para vender sus piezas (especialmente baterías en modelos eléctricos), con un valor de reventa de hasta 2,000 soles.

Esta vez en el distrito de Miraflores, una joven que realizaba el servicio de delivery en su moto fue víctima del robo se su unidad.

Cabe señalar que, una cámara de seguridad, captó el robo y al sujeto que se llevó la moto a plena luz del día.