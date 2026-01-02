Exclusivo: Nuevas imágenes del ataque a “Carlos Miguel y Orquesta” en pleno concierto en Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, en el marco de las celebraciones por el nuevo año, durante una presentación en la avenida Túpac Amaru, delincuentes abrieron fuego contra el escenario, cuando se presentaba la agrupación “Carlos Miguel y Orquesta”, hiriendo a dos músicos, un guitarrista y un trombonista que fueron trasladados de emergencia al Hospital Sergio Bernales.

En exclusiva, Buenos Días Perú obtuvo imágenes del ataque perpetrado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, aproximadamente a las 11:40 p.m, donde los atacantes efectuaron cuatro disparos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.

¿Quién es Carlos Miguel y su Orquesta?

“Carlos Miguel y su Orquesta” es una agrupación peruana de cumbia y música tropical liderada por Carlos Miguel Morales Alarcón, conocido como el "Luis Miguel de la Cumbia".

Carlos Miguel es hijo de uno de los fundadores del legendario Grupo Guinda, donde fue vocalista principal por casi 30 años antes de lanzarse como solista con su propia orquesta en 2022.

Su propuesta musical combina la cumbia costeña moderna con versiones en cumbia de éxitos internacionales, destacando por su calidad vocal e interpretación.

Cabe señalar que, esta mañana el cantante anunció la suspensión de sus conciertos tras sufrir este ataque durante la noche del 1 de enero de 2026.