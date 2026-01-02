Los primeros bebés nacidos en el 2026 de la Maternidad de Lima: conozca a Mara, Kendra y Kaleb

El 2026 comenzó con una noticia alentadora para la salud pública peruana. A las 12:14 de la madrugada nació Mara, la primera bebé del año, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como la Maternidad de Lima. Su llegada marcó un hecho especial, ya que fue concebida mediante fertilización in vitro tras varios intentos de sus padres.

La pequeña nació sana, con un peso aproximado de 2,900 gramos, luego de un tercer procedimiento exitoso. Sus padres señalaron que el proceso tomó más de dos años y estuvo marcado por pérdidas previas, hasta que finalmente lograron cumplir su deseo de formar una familia.

El personal médico destacó que se trató de un parto natural y que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud, lo que refleja los avances en los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público.

El nombre de la bebé también llamó la atención. Sus padres explicaron que eligieron “Mara” por afinidad personal y por admiración al fútbol, un detalle que le dio un significado especial a este primer nacimiento del año.

Durante la misma madrugada, la Maternidad de Lima atendió otros dos partos. Kendra y Caleb también llegaron al mundo en las primeras horas del 2026, en medio de la emoción de sus familias, algunas de ellas muy jóvenes.

Las madres expresaron su alegría por recibir el Año Nuevo con sus hijos en brazos y resaltaron la atención recibida por el personal de salud, así como el buen estado en el que nacieron los recién nacidos.