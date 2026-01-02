Incendio en Villa María del Triunfo deja una adulta mayor fallecida y tres familias en la calle

Un voraz incendio registrado en la madrugada del 1 de enero arrasó con una vivienda ubicada en la zona sur de Villa María del Triunfo y dejó como saldo la muerte de una mujer de 68 años, además de siete personas damnificadas pertenecientes a tres familias.

ABUELITA INTENTÓ RESCATAR A SU ESPOSO

El fuego se inició en las primeras horas del Año Nuevo, cuando todos los integrantes del inmueble se encontraban reunidos por las celebraciones. Según relataron los familiares, el suministro eléctrico presentó fallas minutos antes del siniestro, lo que habría originado la emergencia, aunque esta versión aún es materia de investigación.

La víctima fue identificada como Catalina Palero, quien, al percatarse del incendio, logró salir inicialmente de la vivienda. Sin embargo, regresó al interior para intentar rescatar a su esposo, quien dormía profundamente y no reaccionó ante el avance de las llamas.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, la mujer fue vista por última vez cerca del lavatorio del inmueble, donde habría intentado cargar agua para auxiliar a su pareja. El fuego se propagó con rapidez y le impidió encontrar una vía de escape.

La vivienda quedó completamente calcinada y las familias perdieron todas sus pertenencias, incluidos cerca de 4 mil soles que habían sido ahorrados para gastos médicos y proyectos personales. Actualmente, los damnificados no cuentan con ropa ni recursos básicos y dependen de la ayuda solidaria de los vecinos.

Además del dolor por la pérdida de su familiar, los deudos señalaron que no pueden retirar el cuerpo de la morgue debido a la falta de dinero, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para recibir apoyo económico.