Habla líder de agrupación “Carlos Miguel y Orquesta” tras atentado en su contra en Carabayllo

El líder de la agrupación musical “Carlos Miguel y Orquesta” fue víctima de un atentado a balazos junto a sus músicos durante un concierto en el distrito de Carabayllo, donde dos de sus músicos resultaron heridos en el incidente.

Tras el ataque, Carlos Miguel denunció que junto a sus agrupaciones musicales son víctimas de extorsión y expresó su frustración por la inseguridad en las calles de Lima.

Tras salir del hospital, donde fueron hospitalizados sus músicos heridos, indicó que estos se encuentran fuera de peligro y confirmó que no solo realiza eventos en lima, también en el interior del país, pero las amenazas extorsivas llegaban en Lima Norte.

Suspenderá sus shows

“Voy a suspender los shows pendientes, quiero que mis chicos estén bien y lejos del peligro (…) estoy totalmente asustado, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y pare todo esto”, señaló el cantante.

“El evento estaba bonito, había seguridad dentro y fuera del lugar, pero en un momento se desató el caos en el concierto”, agregó. También confirmó que este hecho ocurrió a pesar de contar con cuatro agentes de seguridad en su staff.

Cabe señalar que, según testimonios, el crimen fue perpetrado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, y los atacantes efectuaron cuatro disparos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.