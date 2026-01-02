Buenos Días Perú

Habla líder de agrupación “Carlos Miguel y Orquesta” tras atentado en su contra en Carabayllo

Indicó que los músicos heridos, se encuentran fuera de peligro ya que los impactos de bala no afectaron órganos vitales.



El líder de la agrupación musicalCarlos Miguel y Orquesta” fue víctima de un atentado a balazos junto a sus músicos durante un concierto en el distrito de Carabayllo, donde dos de sus músicos resultaron heridos en el incidente.

Tras el ataque, Carlos Miguel denunció que junto a sus agrupaciones musicales son víctimas de extorsión y expresó su frustración por la inseguridad en las calles de Lima.

Tras salir del hospital, donde fueron hospitalizados sus músicos heridos, indicó que estos se encuentran fuera de peligro y confirmó que no solo realiza eventos en lima, también en el interior del país, pero las amenazas extorsivas llegaban en Lima Norte.

Suspenderá sus shows

Voy a suspender los shows pendientes, quiero que mis chicos estén bien y lejos del peligro (…) estoy totalmente asustado, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y pare todo esto”, señaló el cantante.

El evento estaba bonito, había seguridad dentro y fuera del lugar, pero en un momento se desató el caos en el concierto”, agregó. También confirmó que este hecho ocurrió a pesar de contar con cuatro agentes de seguridad en su staff.

Cabe señalar que, según testimonios, el crimen fue perpetrado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, y los atacantes efectuaron cuatro disparos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.


