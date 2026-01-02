Roban identidad de anciana y es detenida por estar presuntamente involucrada en actos extorsivos

La modalidad de las bandas criminales que captan o engañan a personas, incluyendo adultos mayores, para abrir cuentas de billeteras digitales que luego son utilizadas para recibir pagos de extorsiones, está en aumento en los últimos meses en Lima.

Ante este peligro, las autoridades advierten que prestar o permitir que terceros gestionen cuentas personales de Yape puede acarrear responsabilidades penales como cómplice de extorsión, con condenas que pueden alcanzar los 16 años de cárcel.

Como parte de la lucha contra la extorsión, la Policía Nacional ha intensificado operativos en los distritos de Lima, logrando recientemente la captura de bandas implicadas en extorsiones mediante billeteras digitales.

A finales de 2025, la Fiscalía de Lima Sur consiguió prisión preventiva para integrantes de una de estas redes delictivas que operaban en la zona de San Juan de Miraflores.

Habrían robado su identidad para abrir billeteras digitales

Entre las intervenidas hay una anciana de 80 años que mediante el robo de su identidad habría sido involucrada en la apertura de una cuenta del aplicativo Yape donde se realizaba el deposito de cantidades de dinero fruto de la extorsión.

Su familia vive ahora un verdadero calvario luego que la abuelita fue intervenida en su vivienda por cerca de 18 efectivos de la PNP, apresándola por estar involucrada en el cobro de cupos por extorsiones que llegaba a una cuenta bancaria a su nombre.

Sus familiares indican que ella ha sido victima del robo de su identidad, con la que los hampones aperturaron dichas cuentas en el 2024, por lo que piden justicia para la adulta mayor.

Cabe señalar que, sus hijos indican que su madre fue trasladada a un penal para cumplir 9 meses de prisión preventiva, por lo que piden que las investigaciones se realicen con arresto domiciliario debido a su avanzada edad y su estado de salud.