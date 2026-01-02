Caos tras Año Nuevo: puente de Barranco abarrotado por salida masiva de bañistas

El primer día del 2026 dejó imágenes de alta congestión en los accesos peatonales a la Costa Verde. Cientos de bañistas abarrotaron el puente de la bajada de Baños, en Barranco, en su intento por salir de la playa Los Yuyos tras las celebraciones de Año Nuevo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del colapso peatonal. La estructura quedó completamente saturada, al punto de impedir el tránsito normal. En medio de la multitud, una joven intentó trepar por una zona rocosa lateral para evitar la larga fila, exponiendo su integridad física mientras pedía ayuda para subir al puente.

La mañana de este 2 de enero, las cámaras de Buenos Días Perú corroboraron que el panorama era distinto. El puente ya permitía el paso, aunque permanecía cubierto de arena arrastrada por los cientos de personas que lo cruzaron el día anterior. No se registraron daños visibles en la estructura, pero la situación volvió a poner en evidencia la falta de accesos alternativos para peatones en esta zona de la Costa Verde.

Cabe mencionar, que este escenario se repite cada inicio de año, cuando miles de personas acuden a las playas del circuito de playas sin que existan suficientes salidas peatonales. En el caso de Barranco, el puente de la bajada de Baños es prácticamente la única vía para salir a pie hacia la parte alta del distrito.

La congestión también genera preocupación ante una eventual emergencia, debido al carácter angosto y antiguo de la estructura. A ello se suma que otros accesos cercanos, como el puente de Armendáriz, no resultan funcionales para todos los peatones, especialmente para familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad.