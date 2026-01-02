Serenos de Los Olivos capturan a sujeto que robaba celulares trepando ventanas de buses

Un sujeto dedicado al robo de celulares fue capturado en flagrancia por serenos de la Municipalidad de Los Olivos, luego de trepar por la ventana de una cúster para arrebatarle el teléfono a un pasajero. El hecho ocurrió en el paradero Volvo, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el individuo se sube a la unidad de transporte público y, mediante la fuerza, le quita el celular a su víctima, quien se encontraba sentada al interior del vehículo. Según información de los serenos, el detenido actuaría junto a un cómplice.

De acuerdo con el reporte municipal, los intervenidos serían un ciudadano peruano y un extranjero, quienes, según vecinos de la zona, se dedicarían al robo de pertenencias de pasajeros aprovechando la congestión vehicular en ese punto del distrito.

La intervención estuvo a cargo del Comando Yanapaqui, grupo especial de serenazgo de Los Olivos, cuyos integrantes han sido capacitados por el Escuadrón Verde y el Grupo Terna en técnicas de combate contra la delincuencia urbana. Tras el arresto ciudadano, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

La víctima reconoció plenamente a su agresor y denunció que fue golpeado en el rostro durante el robo. Minutos después, recuperó su teléfono celular, el cual fue entregado por las autoridades.

Desde la Municipalidad de Los Olivos, los serenos exhortaron a los operadores de justicia a sancionar con severidad este tipo de delitos, señalando que una gran parte de los detenidos por robos similares vuelve rápidamente a las calles. Solo en el 2025, el Comando Yanapaqui ha retenido a 15 sujetos en flagrancia.