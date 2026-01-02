Primer día del 2026 se tiñe de sangre en Independencia: hombre habría sido asesinado por sus "amigos"

El primer día del 2026 comenzó con un hecho de violencia en el distrito de Independencia. Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de ser atacado por dos sujetos que llegaron junto a él a bordo de una motocicleta, en lo que la Policía Nacional investiga como un posible ajuste de cuentas.

ASESINATO DURANTE PRIMER DÍA DEL AÑO

El crimen ocurrió en la calle Los Gladiadores, en la zona alta del distrito. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que tres personas llegaron en una motocicleta. Dos de ellos descendieron del vehículo, mientras que la víctima permaneció sentada, con casco, en la unidad.

Según se observa en las imágenes, uno de los sujetos se dirigió hacia una pared de una vivienda aparentemente abandonada, mientras el otro se desplazó hacia el lado opuesto. Esta maniobra habría tenido como objetivo distraer a la víctima. Minutos después, el atacante regresó y le disparó directamente en la cabeza, aparentemente a la altura del cuello, provocando su caída inmediata junto a la motocicleta.

Tras el ataque, los agresores intentaron huir del lugar. Antes de escapar, le retiraron el casco a la víctima para colocárselo a uno de los cómplices; sin embargo, este cayó al suelo durante la fuga. Ambos sujetos escaparon rápidamente por la zona alta del distrito.

En la escena del crimen, la Policía encontró un envase de aerosol, el cual fue recogido como parte de las diligencias, ya que se presume que los sujetos habrían simulado realizar una pinta para desviar la atención del conductor antes de asesinarlo.

Vecinos de la zona señalaron que no reconocen a la víctima como residente del sector y manifestaron temor tras lo ocurrido. Hasta el cierre de esta nota, ningún familiar se había presentado en la escena y la identidad del fallecido aún no ha sido confirmada.

El cuerpo fue retirado horas después para continuar con las investigaciones correspondientes. La Policía maneja diversas hipótesis, entre ellas un presunto ajuste de cuentas, y no descarta que el crimen esté vinculado a organizaciones criminales.