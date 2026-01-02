Detonan explosivo contra minimarket en Ancón cuando atendían al público

En Ancón, una banda de delincuentes detonó un artefacto explosivo en la puerta de un minimarket cuando el local se encontraba atendiendo al público.

El atentado ocurrió luego de que los dueños del negocio recibieran una serie de mensajes extorsivos en los que se les exigía el pago de cupos.

El ataque ocurrió el primer día de este 2026. Cerca de las 10 de la noche. Una cámara captó a un sujeto con casco cuando deja un artefacto explosivo en la puerta del minimarket y luego corrió hacia su cómplice que lo espera a pocos metros a bordo de una motocicleta.

El local atacado estaba atendiendo al público

El ataque ocurrió horas después de que los propietarios recibieran una serie de mensajes extorsivos, en los que se les exigía el pago de cupos para no atentar contra la vida de sus familiares y trabajadores.

El artefacto explosivo detonó, el sonido estridente aterró a los trabajadores, vecinos y pasajeros de una unidad de transporte público que se encontraban cerca en el paradero, todos saliern corriendo del vehículo para ponerse a buen recaudo.

Los dueños del negocio habían reportado las intimidaciones a la comisaría local horas antes del atentado.

Cabe señalar que, los propietarios del minimarket ha denunciado el hecho y el caso se encuentra a cargo de la División de Extorsión de de la PNP en el Rímac.