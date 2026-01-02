Tragedia en Año Nuevo: incendio en casa deja un muerto y un herido en SJL

Una serie de incendios registrados durante la madrugada de Año Nuevo dejó graves consecuencias en Lima y el Callao, siendo el uso irresponsable de pirotécnicos el principal detonante. Uno de los casos más trágicos ocurrió en el asentamiento humano Las Malvinas, en San Juan de Lurigancho, donde un incendio consumió una vivienda de material rústico y provocó la muerte de un hombre que no logró ponerse a salvo.

UN MUERTO Y UN HERIDO TRAS INCENDIOS POR PIROTÉCNICOS

Según relató Osvaldo Rojas Yarlequé, padre de la víctima, el fuego se propagó rápidamente debido a que la casa estaba construida de madera. Pese a sus intentos por rescatar a su hijo, no logró salvarlo. El adulto mayor también resultó con quemaduras de primer y segundo grado.

El fallecido padecía una condición que le impedía movilizarse por sus propios medios y requería cuidados permanentes. Tras el incendio, la familia quedó en situación de extrema vulnerabilidad, ya que además la esposa de Osvaldo Rojas sufre de Alzheimer y no cuentan con un lugar donde pernoctar.

Minutos después de la 1 de la madrugada, otro incendio se registró en el mismo distrito, esta vez en un almacén de chatarrería. El siniestro generó alarma entre los vecinos debido al riesgo de que las llamas alcanzaran viviendas colindantes. El fuego fue clasificado como código dos y requirió la intervención de nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos y 33 voluntarios, quienes lograron evitar que se propague.

Horas más tarde, un nuevo incendio se reportó en el Callao, donde fuegos artificiales provocaron un siniestro en una mueblería. El local, que almacenaba madera y maquinaria de carpintería, sufrió severos daños materiales. Bomberos lograron controlar la emergencia tras varias horas de trabajo.

Además de estos casos, en distintos puntos de Lima y el Callao se reportaron incendios menores, como la quema de árboles navideños, basura y desmontes. Estas situaciones no solo generaron pérdidas materiales, sino que también pusieron en riesgo la vida de niños, adultos mayores y afectaron el medio ambiente.