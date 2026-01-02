Niño de 2 años muere atropellado por camión blindado en el emporio de Gamarra

Un niño que estaba a punto de cumplir 3 años murió trágicamente luego de ser aplastado por un camión de caudales de la empresa Hermes en el emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria.

El trágico accidente ocurrió la tarde del 31 de diciembre, cuando todo transcurría con normalidad en el emporio comercial, a pocos metros del cruce entre el jirón San Cristóbal y la salida a la avenida Aviación.

Una cámara de seguridad captó cuando el vehículo, conducido por Benjamín Rojas avanzaba rápidamente, mientras que el niño intenta cruzar la pista, pero pese a que intentó evadir al camión, este lo aplastó acabando con su vida en el lugar.

Padres piden justicia

Los padres del niño trabajan en el comercio ambulatorio de prendas en Gamarra y según testigos destacaron que el camión iba a una velocidad imprudente, pesa a la gran afluencia de público en el lugar.

Cabe señalar que, según reportes y testigos, el vehículo blindado realizó una maniobra de retroceso al encontrar una vía cerrada y el conductor no advirtió la presencia del menor, quien jugaba en la zona junto a su hermana.

Tras la tragedia, la empresa Hermes emitió un comunicado lamentando el accidente, expresando condolencias y asegurando que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.