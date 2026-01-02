Hay dos músicos heridos: Atacan a balazos a orquesta en pleno concierto en Carabayllo

Esta madrugada en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo, se reportó una balacera durante su presentación en Carabayllo, la cual dejó heridos a un guitarrista y un trombonista de la agrupación “Carlos Miguel y su orquesta”.

El atentado ocurrió en plena presentación musical dejando un saldo de dos músicos heridos de la agrupación que ya había tomado medidas preventivas tras recibir amenazas por parte de una presunta organización de extorsionadores.

En noviembre de 2025, “Carlos Miguel y su orquesta”, cancelaron una presentación en la discoteca Amnesia, también en Carabayllo por motivos de seguridad ante amenazas en la zona.

El sector musical bajo amenaza

Como se recuerda, durante 2025, el sector musical en Lima y otras regiones de Perú enfrentó una crisis de seguridad sin precedentes debido a extorsiones y atentados directos por parte de bandas criminales

Y ahora a inicios de 2026, la situación se mantiene crítica con decenas de agrupaciones que trabajan bajo amenazas.

Cabe señalar que, este evento se suma a una serie de ataques extorsivos reportados contra locales de entretenimiento y agrupaciones musicales en Lima Norte durante los últimos meses.