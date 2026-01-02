Playas de la Costa Verde amanecen cubiertas de basura tras celebraciones de Año Nuevo

Las playas de la Costa Verde amanecieron en deplorables condiciones tras las celebraciones de Año Nuevo. En la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, la arena quedó cubierta de botellas de licor, envases plásticos, restos de comida y otros desperdicios.

VISITANTES SIN CONCIENCIA AMBIENTAL

Desde tempranas horas, personal municipal inició labores de limpieza para retirar los residuos acumulados, aunque la cantidad de basura supera ampliamente la capacidad del equipo desplegado. A la par, recicladores también recorren la zona recolectando botellas y latas, intentando aliviar el impacto dejado por la masiva afluencia de personas.

El equipo de Buenos Días Perú registró montículos de desechos a lo largo de la orilla, así como residuos atrapados entre las rocas. La presencia de gaviotas revoloteando entre la basura refleja el impacto directo sobre el ecosistema marino y el hábitat natural de estas aves.

Vecinos y deportistas que frecuentan la zona lamentaron el estado en el que quedaron las playas y advirtieron sobre el riesgo que representan los vidrios rotos y objetos punzocortantes para quienes acuden a nadar o realizar actividades físicas.