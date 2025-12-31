Ate: bomberos confinaron incendio que afectó a locales de pirotécnicos

El siniestro fue catalogado como código tres y dañó al menos cuatro inmuebles. Más de 20 unidades de bomberos participaron en el control de la emergencia.

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles en un inmueble que funcionaba como almacén de pirotécnicos, ubicado en el cruce de la avenida Huarochirí con la Carretera Central, en el distrito de Ate, límite con Santa Anita. El fuego obligó al despliegue de al menos 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que lograron confinar la emergencia tras varias horas de trabajo.

Fredy Rivera, jefe departamental de los bomberos, informó que el siniestro fue clasificado como incendio de código tres debido a su intensidad. Precisó que las llamas no solo consumieron el almacén principal, sino que también afectaron a otros tres inmuebles cercanos, los cuales presentan serios daños estructurales. Asimismo, indicó que aún se desconocen las causas del incendio y que será la Policía Nacional la encargada de determinar el origen del fuego.

Por su parte, el gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, señaló que el incendio se produjo en una zona donde se comercializan artefactos pirotécnicos. Indicó además que la comuna capitalina brindó apoyo inmediato a los bomberos mediante el desplazamiento de personal y la coordinación de acciones de seguridad en el área afectada.

ATENDIERON A AFECTADO

Casaretto agregó que Sedapal incrementó el caudal de agua para garantizar el abastecimiento a las unidades de emergencia. En tanto, el Ministerio de Salud informó, a través de un comunicado en su cuenta de X, que un hombre de 45 años fue atendido por inhalación de gases tóxicos a consecuencia del incendio, sin que se reporten víctimas mortales hasta el cierre de esta información.