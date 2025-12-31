Buenos Días Perú

31/12/2025

Familias llegan desde temprano a Cerro Azul para recibir el Año Nuevo frente al mar

Desde la mañana, grupos familiares comenzaron a instalar carpas y preparar comidas en la playa de Cerro Azul, en Cañete, para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 junto al mar.



A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, decenas de familias ya se encuentran en la playa de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, acondicionando carpas y organizando los preparativos para recibir el 2026 en un ambiente festivo y familiar.

Desde tempranas horas, los visitantes comenzaron a instalarse en la zona, aprovechando el clima y la vista al mar. Algunos optaron por llegar con anticipación para asegurar un espacio y alistar con calma todo lo necesario para la celebración nocturna.

Entre los preparativos destacan las parrillas encendidas y la comida tradicional. Anticuchos, carnes y otros platos forman parte del menú que las familias compartirán durante la noche, manteniendo una costumbre que, según comentan, repiten cada año.

Con el paso de las horas, se espera que la afluencia de personas continúe aumentando, convirtiendo a Cerro Azul en uno de los puntos más concurridos del sur chico para despedir el 2025 y recibir el nuevo año frente al mar.


