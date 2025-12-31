Rituales de Año Nuevo disparan la venta de artículos esotéricos, maletas y ropa interior

Con la llegada del Año Nuevo, miles de personas buscan atraer la buena suerte a través de rituales y tradiciones que, aunque para algunos son simples supersticiones, para otros representan una oportunidad de empezar el año con mejores energías. Esta costumbre ha generado un notable incremento en la venta de artículos esotéricos y productos simbólicos.

Entre los más solicitados destacan las velas, lociones, amuletos y elementos para limpias energéticas, especialmente aquellos asociados al amor, el dinero y la abundancia. Comerciantes señalan que muchas personas también buscan productos para alejar las envidias y renovar su energía personal de cara al nuevo año.

“Lo que más piden es para el dinero y el amor. También buscan cosas para mejorar la energía y protegerse de malas vibras”, comentan vendedores de este rubro.

Las velas rituales, como la llamada “docenera”, las feromonas para atraer parejas y los amuletos personalizados forman parte de la oferta más demandada, con opciones para todos los gustos y presupuestos. A esto se suma la compra de ingredientes simbólicos como dulces, refrescos, agua o leche, que algunas personas colocan en casa como parte de rituales para atraer prosperidad.

Otro de los productos estrella en estas fechas son las uvas para los tradicionales doce deseos. Los comerciantes de frutas indicaron que las uvas verdes siguen siendo las más solicitadas, aunque también hay alta demanda de uvas rojas y negras. Asimismo, las maletas y la ropa interior de colores, especialmente amarillo y rojo, se venden rápidamente ante la expectativa de atraer viajes, dinero o amor.