León Dormido despierta: familias acampan desde la madrugada para recibir el Año Nuevo frente al mar

La playa León Dormido comenzó a llenarse desde la madrugada de este 31 de diciembre. Familias completas, grupos de amigos y visitantes madrugadores aprovecharon el feriado para instalar sus carpas y asegurar un lugar frente al mar donde recibir el Año Nuevo lejos del ruido de la ciudad.

El equipo de Buenos Días Perú recorrió la zona y registró a los primeros acampantes armando carpas, preparando desayunos y acondicionando parrillas, mientras otros descansaban tras haber llegado en horas de la madrugada. Para muchos, se trata de una tradición familiar; para otros, una experiencia nueva que marca un cambio de rutina para empezar el 2026 con una energía distinta.

“Es la primera vez que venimos a acampar. Hemos llegado temprano para estar tranquilos y recibir el año en familia”, comentaron algunos visitantes que llegaron acompañados de hijos y nietos.

UNO DE LOS POCOS BALNEARIOS DONDE ESTÁ PERMITIDO ACAMPAR

A diferencia de otras playas del sur, León Dormido permite el acampe, lo que la convierte cada fin de año en uno de los destinos más concurridos para quienes buscan pasar la medianoche junto al mar. Sin embargo, los asistentes señalaron que los servicios públicos son limitados, ya que varios baños se encuentran clausurados y muchos deben recurrir a restaurantes cercanos para acceder a duchas y servicios higiénicos.

Pese a ello, el ambiente es festivo y tranquilo. A lo largo de la mañana se espera la llegada de más visitantes, mientras que los acampantes se alistan para recibir el Año Nuevo con comidas al aire libre, música y cábalas tradicionales, como vestir de amarillo o salir con maletas para atraer viajes y prosperidad en el nuevo año.