Panamericana Sur: empiezan los viajes al sur de Lima por fiestas de Año Nuevo

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de limeños comenzaron a desplazarse por la Panamericana Sur rumbo a las playas del sur de la capital para recibir el Año Nuevo fuera de la ciudad. El tránsito registra mayor carga vehicular de lo habitual, aunque por momentos avanza con relativa fluidez.

El equipo de Buenos Días Perú reportó desde la vía, a la altura de San Bartolo, que el flujo es constante y está compuesto principalmente por autos particulares, además de algunos camiones. Si bien se registran ligeros embotellamientos en tramos específicos, el tránsito aún no alcanza niveles críticos.

Uno de los destinos más concurridos es León Dormido, una de las pocas playas donde está permitido acampar. Desde tempranas horas, familias y grupos de amigos se dirigen hacia la zona para instalar carpas y esperar la medianoche frente al mar. En contraste, otras playas como Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo mantienen restricciones para el campamento.

En cuanto al clima, la mañana se presenta nublada y con viento frío; sin embargo, se espera que la temperatura aumente conforme avance el día, alcanzando entre 22 y 23 grados. Las autoridades recomiendan no confiarse y usar bloqueador solar, ya que la radiación se mantiene elevada pese a la cobertura nubosa.

Respecto a la seguridad vial, se advirtió la ausencia visible de grúas y unidades de auxilio en varios tramos de la carretera, ahora bajo administración municipal. No obstante, el paso por las antiguas garitas de peaje es rápido y sin congestión. El único peaje operativo permanece en el sector de Asia.

Se prevé que el tránsito se intensifique durante la tarde y la noche, cuando más conductores salgan desde Lima Centro hacia el sur para recibir el 2026 frente al mar.