Levantamuertos amazónicos: los platos ideales para combatir la resaca de Año Nuevo

Tras las celebraciones de Año Nuevo y los inevitables excesos, los platos amazónicos se convierten en grandes aliados para recuperar energías. Desde Breña, el equipo de Buenos Días Perú presentó una variada muestra de los llamados levantamuertos de la selva, reconocidos por su sabor y poder reponedor.

Entre las opciones destacan el hinchicapi de gallina, preparado con maní, harina de maíz y yuca; el timbuche de zábalo, una sopa similar al chilcano, aromatizada con sachaculantro y ají dulce; y el ceviche de doncella, uno de los favoritos por su frescura y ligereza. A estos se suman la ensalada de chonta, ideal para refrescar el estómago, y la tradicional mazamorra amazónica, elaborada a base de plátano rallado.

El clásico caldo de gallina amazónico también dice presente, con un toque distintivo: se sirve con yuca y arroz, una combinación infaltable en la mesa selvática. Para acompañar, nada mejor que refrescos naturales de frutas como camu camu, cocona o guanábana, típicas de la Amazonía.

Todos estos potajes pueden encontrarse en el restaurante El Pichito, conocido por su cocina amazónica. La atención se retomará desde el 2 de enero, ideal para quienes buscan cerrar las fiestas con un buen almuerzo y dejar atrás la resaca.