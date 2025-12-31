Ola de asaltos y robos mantiene en zozobra a vecinos de San Juan de Miraflores

Una seguidilla de asaltos armados mantiene atemorizados a los vecinos de la urbanización San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores. Cámaras de seguridad registraron el más reciente ataque, en el que tres delincuentes descendieron de un vehículo negro para robar a un conductor de una camioneta blanca.

DENUNCIA VECINAL POR OLA DE INSEGURIDAD

Según las imágenes, los sujetos actuaron con rapidez y violencia. Cerraron el paso al vehículo, apuntaron al chofer y escaparon en segundos. Este hecho se suma a otros robos reportados en la misma zona durante las últimas semanas.

Uno de los casos más graves ocurrió el 23 de diciembre, cuando una pareja de esposos fue interceptada por delincuentes armados. Los asaltantes los encañonaron y se llevaron todas sus pertenencias, incluidos regalos de Navidad para sus hijos, una laptop, celulares y dinero en efectivo.

Vecinos señalaron que la inseguridad es constante. Denunciaron robos diarios, asaltos a peatones y el hurto de cables de servicios básicos, lo que los deja sin energía eléctrica ni internet por varios días.

La situación se agrava por el abandono de una caseta de seguridad ciudadana instalada años atrás con aportes de los propios vecinos. Actualmente, el módulo permanece sin personal, con mobiliario deteriorado y pintas en sus paredes. Residentes afirmaron que incluso es usado por delincuentes.

“Todos los vecinos tenemos una historia de robo o hemos sido testigos de alguno”, relató un residente del sector, quien también denunció prostitución y venta de droga en el parque cercano, pese a la presencia de juegos infantiles.

Los afectados reclamaron la falta de patrullaje policial y de serenazgo. Indicaron que, pese a los reiterados pedidos, la presencia de las autoridades es esporádica o inexistente, lo que los obliga a vivir con temor constante.