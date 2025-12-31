Estas son las playas al sur de Lima donde sí se podrá recibir el Año Nuevo con carpa

A pocas horas de despedir el 2025, muchas familias buscan alternativas distintas para recibir el Año Nuevo, y una de ellas es acampar frente al mar. No obstante, en gran parte de las playas cercanas a Lima esta práctica ha sido restringida por motivos de orden y seguridad. En ese contexto, San Antonio de Cañete se presenta como una de las pocas opciones al sur de la capital donde sí estará permitido instalar carpas, siempre que se respeten las normas municipales vigentes.

Mientras que en otros balnearios se prohíbe expresamente el uso de carpas, fogatas y el ingreso de bebidas alcohólicas en envases de vidrio —con sanciones que pueden llegar hasta una UIT—, la comuna de San Antonio ha optado por una regulación más flexible. La municipalidad ha dispuesto personal de fiscalización y seguridad adicional para controlar el cumplimiento de las ordenanzas y garantizar una celebración ordenada durante las festividades de fin de año.

Playas de San Antonio donde se permitirá acampar en Año Nuevo

Entre las playas habilitadas se encuentran Puerto Viejo, Cerro La Virgen, León Dormido y La Ensenada, ubicadas entre los kilómetros 69.5 y 82 de la Panamericana Sur. Las autoridades locales han señalado que esta apertura busca atraer a los veraneantes, aunque han hecho un llamado expreso a los visitantes para que mantengan limpias las zonas de playa y colaboren con el cuidado del entorno, especialmente durante los días posteriores a la celebración.

Pese a la autorización para acampar, existen límites claros. Está prohibido el uso de cocinas, la realización de fogatas y el ingreso de grandes cantidades de bebidas alcohólicas. El acceso a las playas será libre, pero se cobrará el estacionamiento vehicular, con tarifas que van desde los 10 soles por autos hasta los 30 soles para ómnibus, dependiendo del tipo de vehículo. De esta manera, San Antonio de Cañete se posiciona como una alternativa regulada para quienes desean recibir el 2026 frente al mar.