Año Nuevo: Caquetá vive intensa jornada por la cena y las cábalas del Año Nuevo 2026

En la víspera de Año Nuevo, el mercado mayorista de Caquetá se convirtió en uno de los puntos con mayor movimiento comercial en Lima. Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de familias llegaron para adquirir carne de cerdo, uno de los productos más demandados para la cena del 31 de diciembre. Puestos de venta reportaron una alta afluencia de público, impulsada por la tradición y los precios accesibles que se ofrecen en este centro de abastos.

Entre los cortes más solicitados figuran la panceta, el brazuelo, la pierna y los lechones, que se comercializan en distintos tamaños para facilitar su preparación. Comerciantes indicaron que los precios varían según el corte, con ofertas que van desde los 16 hasta los 25 soles, lo que permite atender tanto a familias pequeñas como a reuniones numerosas. La procedencia directa desde granjas conocidas también genera confianza entre los compradores.

Mercado de Caquetá: el cerdo lidera las ventas por Año Nuevo

Vendedores señalaron que la carne de cerdo se prepara principalmente al horno o en caja china, modalidades que se han vuelto habituales en celebraciones familiares. Algunos clientes destacaron que madrugar es clave para asegurar la compra, ya que el producto suele agotarse antes de media tarde. Además, el mercado no solo abastece a consumidores finales, sino también a pequeños comerciantes que adquieren la carne para su reventa.

Aunque en Caquetá también se ofrecen otras alternativas como pollo, pavo y pato, el cerdo concentra la mayor atención en estas fechas. La combinación de tradición, precios competitivos y variedad de cortes ha convertido al mercado en un punto estratégico para quienes buscan cerrar el año con una cena abundante, sin afectar el presupuesto familiar.

Desde la madrugada, compradores acudieron por alimentos y objetos simbólicos.

A este movimiento se suma la venta de artículos vinculados a las cábalas de Año Nuevo, que también atraen a numerosos compradores en Caquetá. En distintos puestos se ofrecen amuletos y objetos simbólicos para recibir el 2026, como figuras de caballos, casas, carros, billetes decorativos, copas y preparados con lentejas, trigo y otros elementos asociados a la prosperidad, el trabajo y la abundancia.

Los precios de estos artículos varían según el tamaño y el diseño, con opciones que van desde los 5 hasta los 50 soles, lo que permite que personas de distintos presupuestos accedan a estas tradiciones. Vendedores explicaron que muchos clientes adquieren estos productos como parte de rituales para atraer estabilidad económica, salud y bienestar en el nuevo año, consolidando al mercado como un espacio donde conviven la gastronomía y las creencias populares propias de esta fecha.