VES: balean a chofer de línea Etepsa y le dejan carta extorsiva con municiones

Un conductor de la empresa de transportes Etepsa fue atacado a balazos en el distrito de Villa El Salvador. Los agresores le dejaron una carta extorsiva acompañada de municiones antes de huir del lugar.

TERROR A VÍSPERAS DE AÑO NUEVO

El hecho se registró en la avenida María Reiche durante la madrugada de este 31 de diciembre. Cámaras de sgeuridad de la zona registraron cómo dos sujetos se acercaron a la combi, que se encontraba estacionada y fuera de ruta, con el conductor al volante y un familiar en la parte posterior.

Uno de los atacantes, que simulaba ser pasajero, sacó de su bolsillo una bolsa con una carta extorsiva y cuatro balas, las cuales entregó al chofer. Segundos después, realizó un disparo directo contra el conductor y escapó junto a su cómplice.

El chofer descendió por la puerta del copiloto visiblemente alterado. El proyectil impactó en la ventana de la unidad, que quedó destrozada. Afortunadamente, ni el conductor ni su acompañante resultaron heridos.

“Solo iba al grifo a echar combustible cuando se acercaron y me lanzaron la bolsa con las balas. Luego dispararon”, relató el afectado, quien aseguró que volteó el rostro para protegerse ante el ataque.

Transportistas de la empresa indicaron que las amenazas extorsivas comenzaron el 24 de diciembre y se intensificaron en los días siguientes. Tras el atentado, varios conductores decidieron suspender sus labores por temor a nuevos ataques.