Ancón: durante la madrugada atacan minimarket con explosivo tras negarse a pagar cupo

Un nuevo hecho vinculado a la extorsión se registró en el distrito de Ancón, luego de que un minimarket fuera atacado con un artefacto explosivo de fabricación casera. El atentado ocurrió en la avenida José Paredes Roncal y, según las primeras diligencias policiales, estaría relacionado con la negativa de los propietarios del negocio a pagar un cupo exigido por delincuentes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, con el rostro cubierto por un casco, extrajo un artefacto desde su bolsillo, le prendió fuego y lo lanzó contra la fachada del establecimiento. Tras ello, volvió a subir a la motocicleta y ambos huyeron rápidamente del lugar.

Ataque extorsivo en Ancón no dejó heridos, pero causó daños materiales

La detonación se produjo a pocos metros de una combi de la empresa de transportes La Nueva Estrella, en cuyo interior se encontraban pasajeros y el conductor. Al escuchar el estallido, las personas salieron del vehículo para ponerse a salvo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el estallido ocasionó serios daños materiales, principalmente en los vidrios del minimarket afectado.

La Policía Nacional del Perú llegó a la zona para recabar testimonios y revisar las imágenes de videovigilancia. De acuerdo con la información preliminar, los trabajadores del negocio venían recibiendo amenazas recientes a través de mensajes de WhatsApp, material que ya se encuentra en manos de las autoridades. Además, vecinos indicaron que otros comercios cercanos —como bodegas, restaurantes y cevicherías— también serían víctimas de extorsión, lo que hace presumir la presencia de una misma banda operando en el sector. Los propietarios del local optaron por no brindar declaraciones públicas mientras continúan las investigaciones.