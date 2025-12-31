Año Nuevo: ciudadanos llegan al paradero de Atocongo para viajes de última hora

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, el paradero formal ubicado a la altura del puente Atocongo, al sur de Lima, registró una alta afluencia de personas que buscan salir de la capital para reunirse con sus familias. Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de pasajeros formaron largas filas para adquirir pasajes hacia distintos destinos del sur del país, especialmente Ica, uno de los puntos con mayor demanda en estas fechas.

Según información recogida en el lugar, el costo de los pasajes hacia Ica oscila entre los 30 y 35 soles, lo que representa un ligero incremento de aproximadamente cinco soles en comparación con días regulares. Trabajadores de las empresas de transporte indicaron que la mayor cantidad de viajeros partió el día anterior, por lo que quienes llegan al paradero son, en su mayoría, personas que recién culminaron sus jornadas laborales o familias que decidieron viajar a última hora.

Puente Atocongo concentra salidas hacia el sur en cierre de año

Durante el recorrido por el paradero, se pudo observar a familias completas, adultos mayores y pasajeros que viajan solos, todos con un mismo objetivo: pasar las celebraciones de fin de año junto a sus seres queridos. Algunos manifestaron que su principal deseo para el nuevo año es la salud y la tranquilidad, mientras que otros señalaron que no siguen cábalas específicas y prefieren recibir el 2026 de manera sencilla.

Las empresas de transporte operan de manera formal en la zona, con personal encargado de la venta de boletos y control del embarque, lo que permitió un flujo ordenado pese a la gran cantidad de personas. Los pasajeros abordaron los buses conforme fueron llamados, priorizando la seguridad y el cumplimiento de los horarios establecidos.

Finalmente, las autoridades y trabajadores recomendaron a los viajeros verificar que aborden unidades autorizadas y mantener sus documentos y pertenencias a la mano. El movimiento en el paradero se mantuvo constante durante la madrugada, reflejando la intensa movilidad que se vive en Lima en las horas previas al cambio de año.