Cercado de Lima: PNP frustra robo de equipos electrónicos en almacén de importadora

Un presunto robo a un almacén de importaciones fue frustrado la mañana de este martes en el Cercado de Lima, luego de que la Policía Nacional del Perú interviniera a seis personas que intentaban sustraer mercadería electrónica. El hecho ocurrió en la cuadra 4 del jirón Puno, en la intersección con la avenida Abancay, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Cercado de Lima: policía frustra robo a almacén de importadora

De acuerdo con la información policial, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de una cúster cuya placa había sido cubierta para evitar su identificación. Los agentes detectaron la situación de manera fortuita, cuando un patrullero circulaba por la zona y notó el vehículo estacionado de forma inusual frente a un edificio multifamiliar. En el primer nivel del inmueble funcionaría un almacén vinculado a importadoras del centro de Lima.

Al ingresar, los intervenidos ya se encontraban cargando cajas selladas con productos electrónicos, entre ellos accesorios para teléfonos móviles, parlantes y auriculares inalámbricos. La mercadería, que aparentemente había llegado recientemente al local, fue colocada en el vehículo con la intención de ser retirada del lugar sin levantar sospechas.

Inicialmente, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Cotabambas junto con la cúster incautada. Sin embargo, minutos después, otros dos implicados intentaron huir al salir del edificio, pero fueron capturados con apoyo del serenazgo de Lima. Todos permanecen bajo investigación mientras se determina la legalidad del almacén y el valor total de los productos recuperados.