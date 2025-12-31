Indignación en SJL por muerte de perro comunitario atropellado por camión de basura

La muerte de “Chato”, un perro comunitario, ha generado una fuerte reacción ciudadana en San Juan de Lurigancho. Vecinos y colectivos animalistas se concentraron frente a la Municipalidad del distrito para exigir esclarecimiento y sanciones tras difundirse imágenes que muestran a un camión recolector de basura atropellando al animal en la calle Mariscal. El hecho, ocurrido en horas de la mañana, causó indignación por la falta de auxilio posterior.

De acuerdo con testimonios recogidos por los vecinos, Chato solía descansar en la vía pública y presentaba una discapacidad en una de sus patas, lo que habría impedido que se pusiera a salvo a tiempo. Durante varios días se desconoció su paradero, hasta que la revisión de cámaras de seguridad permitió confirmar que el atropello fue cometido por personal vinculado al servicio de limpieza pública. La situación se agravó cuando se observó que el cuerpo del animal fue colocado en la parte trasera del vehículo.

Protesta vecinal exige responsabilidades por muerte de perro comunitario

La difusión del caso motivó la llegada de ciudadanos de distintos distritos a las afueras de la comuna de San Juan de Lurigancho. Rescatistas y defensores de los animales expresaron su rechazo no solo al atropello, sino también al trato dado al animal tras el impacto, señalando que estas acciones vulneran el respeto básico hacia la vida animal y contravienen principios de bienestar y protección.

Por su parte, representantes del movimiento animalista informaron que, tras una reunión con funcionarios municipales, se les indicó que el servicio de recojo de residuos es tercerizado. Según lo comunicado, la empresa involucrada deberá presentar sus descargos, los cuales serán evaluados por la municipalidad para determinar las acciones administrativas y legales correspondientes. La comuna emitió un pronunciamiento oficial señalando la separación de los trabajadores implicados y que el caso continúa en investigación, sin ofrecer mayores detalles adicionales.