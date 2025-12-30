Año Nuevo: precios de flores amarillas varían entre S/10 y S/50 en mercado de Acho

Una de las cábalas más populares para recibir el Año Nuevo son las flores amarillas, que son asociadas a la buena suerte y abundancia, por lo que muchas personas ya están acudiendo a los centros de abastos para adquirirlas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado de Flores de Acho, en el Rímac, donde corroboró que los paquetes de flores amarillas han subido de precio y se comercializan hasta en S/50.

Sin embargo, algunos comerciantes indicaron que los precios continúan normales y accesibles al público y van desde los S/10 hasta los S/25. "La venta ya no es como antes, ha bajado bastante", dijo una vendedora.

Flores más vendidas y revendedores

Los pompones, canarios y botones de oro son algunas de las flores amarillas más pedidas en un puesto. En el centro de abastos se observa que varias personas están llegando a comprar mientras que otros adquieren las flores para revenderlas.

El paquete de una docena de girasoles puede costar S/35. También se están vendiendo paquetes de ruda, lluvia o espigas (S/7 el paquete). De acuerdo a una revendedora, la flor ha subido el precio, normalmente un paquete lo compraba a S/10 y ahora le cuesta S/40.

Rosas y arreglos florales curiosos

Mientras que las rosas cuestan a S/25 la docena de acuerdo a la presentación. Para decorar o regalar a amigos o personas queridas, se ofrecen arreglos florales en forma de carteritas a un precio de S/35.