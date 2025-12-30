Agresor de mujer quemada estaría internado en hospital mientras víctima sigue luchando por su vida

La mujer que fue rociada con combustible y quemada por su expareja en Barrios Altos continúa internada en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, mientras que el presunto agresor habría sido ubicado en un hospital, donde recibe atención médica por quemaduras.

La víctima fue identificada como Gisela Ortega Quispe, de 37 años. Según informaron sus familiares a Buenos Días Perú, permanece entubada y conectada a soporte artificial debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el testimonio recogido, el ataque se produjo tras una discusión porque el sujeto no quería que la mujer acudiera a visitar a su madre luego de las celebraciones. Las imágenes de videovigilancia muestran que el hombre la golpeó, le rompió una botella en la cabeza y luego la siguió hasta su vivienda.

Una vez dentro del inmueble, el agresor le roció combustible y le prendió fuego. El hecho ocurrió delante de los dos hijos de la víctima. La menor fue quien intentó auxiliarla en los primeros instantes, al arrojarle agua para apagar las llamas.

El presunto responsable fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido. Familiares señalaron que el hombre habría sido ubicado en un centro de salud, aunque indicaron que desconocen si permanece bajo custodia policial.

El caso fue denunciado y se encuentra en investigación por presunto intento de feminicidio. Los familiares exigieron que las autoridades confirmen la situación legal del sospechoso y adopten medidas inmediatas para evitar una posible fuga.

POLLADA PARA CUBRIR TRATAMIENTO

En paralelo, allegados informaron que la familia realiza una pollada solidaria para cubrir los gastos médicos, debido a que el tratamiento requiere múltiples intervenciones quirúrgicas y medicamentos de alto costo. La actividad se desarrolla desde las 9:00 a. m. y busca recaudar fondos para la atención de la víctima.