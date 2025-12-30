SMP: lanzan explosivo contra bus de Translicsa a pesar de que pagan cupos

Un nuevo ataque extorsivo contra el transporte público se registró la noche del último lunes en San Martín de Porres. Un delincuente lanzó un artefacto explosivo contra un bus de la empresa Translicsa, cuando la unidad se encontraba cerca de su patio de maniobras, en la zona conocida como Pan de Azúcar.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p. m. Según la información preliminar, el atacante llegó en una motocicleta y arrojó una granada por debajo del vehículo, que no llevaba pasajeros y estaba a punto de ingresar al depósito. El explosivo no llegó a activarse.

Tras el ataque, se dio aviso a la Policía. Efectivos de la comisaría del sector acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que logró neutralizar el artefacto sin que se registraran heridos.

Conductores de la empresa señalaron que el atentado generó temor entre el personal. Decenas de unidades permanecieron detenidas en el patio de maniobras y no salieron a operar durante la jornada siguiente.

UNA SEGUNDA MAFIA ESTARÍA DETRÁS DEL ATAQUE

De acuerdo con testimonios recogidos fuera de cámaras, los choferes indicaron que venían pagando cupos diarios. Pese a ello, el ataque se produjo, lo que abrió la hipótesis de una posible disputa entre bandas criminales que extorsionan a empresas de transporte en Lima Norte.

Los trabajadores recordaron que no se trata de un hecho aislado. La empresa ya había sufrido otros atentados durante el año, incluidos ataques armados en meses anteriores.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.