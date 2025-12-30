Chorrillos multará por acampar en playas por Año Nuevo: también prohíbe parrillas y consumo de alcohol

La Municipalidad de Chorrillos ha endurecido medidas por Año Nuevo con la prohibición total de acampar y hacer fogatas en sus playas. Las multas por incumplir la disposición es de hasta el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 2800.

Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, indicó en diálogo con Buenos Días Perú, que las prohibiciones y restricciones en la playa Agua Dulce ya eran ordenanzas establecidas, pero esta vez serán más estrictos.

El burgomaestre resaltó que tras Navidad, el balneario quedó completamente sucio. Por ello, este Año Nuevo, han coordinado con comerciantes de la zona, para que a las primeras horas del día, la playa luzca limpia y sin basura o desperdicios.

Pedido de consciencia y acciones ante negativa

Resaltó que algunos comerciantes entregan bolsas para que los visitantes coloquen sus residuos, sin embargo, varios no toman consciencia. Es importante precisar, que primero se realizará un aviso preventivo a los visitantes para que no acampen y de no hacer caso se procederá con el decomiso.

Más prohibiciones

Entre las restricciones también están prohibidas las parrillas o barbacoas, el ingreso de bebidas alcohólicas. Ante la afluencia de un mayor número de visitantes el 1 de enero, desplegarán a personal de la comuna para el decomiso y la aplicación de multas.