Buses de la línea 'La Verde' paralizan servicio por amenazas de extorsión

La empresa de transportes Etsamigsa, conocida como "La Verde" han detenido sus operaciones desde hace tres días luego de recibir amenazas extorsivas donde le piden S/20 mil soles como inscripción y S/2 mil mensuales.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la avenida Colectora Industrial, en el distrito de Santa Anita, donde normalmente circulan estas unidades y corroboró que los buses se encuentran varados en un grifo.

Los delincuentes enviaron mensajes extorsiones a la gerencia de la empresa de transportes y desde entonces han paralizado funciones. Además, les enviaron videos con armas y les advirtieron que de no pagar lo solicitado atentarían contra los trabajadores o quemarían buses.

Preocupación por falta de buses

Un usuario de la línea expresó su preocupación ante la ausencia de las unidades y señaló que se encuentran afectados porque muchas personas toman estos buses para acudir a sus trabajos en zonas como Surquillo, Miraflores o San Isidro.

'Los Chukys NG' tras amenazas

Cabe resaltar, que la banda delictiva detrás de estas amenazas extorsivas serían 'Los Chukys NG'. Los directivos han realizado la denuncia respectiva, pero espera un trabajo más activo por parte de la policía.