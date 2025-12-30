Ola de robos en Santa Catalina: encañonan a pareja y se llevan su camioneta en La Victoria

Un violento asalto se registró la noche del último domingo en una zona residencial del distrito de La Victoria. Una pareja fue interceptada por delincuentes armados mientras se encontraba dentro de su camioneta, estacionada en la cuadra cinco del jirón Campodónico.

SANTA CATALINA EN LA MIRA DE LA DELINCUENCIA

El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 p. m. Según las imágenes de videovigilancia, otro vehículo llegó al lugar y bloqueó el paso de la camioneta. De inmediato descendieron al menos tres sujetos, vestidos de negro y con mascarillas y gorras, quienes apuntaron al conductor con armas de fuego.

Uno de los delincuentes bajó inicialmente sin cubrir su rostro. Al percatarse de la presencia de una cámara, se colocó la capucha. No obstante, su imagen ya había quedado registrada.

En medio de la amenaza, la mujer que acompañaba al conductor logró ingresar rápidamente a un edificio cercano y ponerse a salvo. El chofer, en cambio, quedó frente a los atacantes y no pudo huir.

Ante las exigencias, el conductor descendió del vehículo, se arrodilló en el pavimento y permitió que los sujetos lo revisaran. Luego, los delincuentes se llevaron la camioneta y escaparon por una vía cercana.

Las imágenes del asalto fueron entregadas a la Policía y la denuncia quedó registrada en la comisaría del sector. Vecinos indicaron que la zona presenta poco patrullaje policial y de serenazgo, pese a ser considerada tranquila.

Residentes también señalaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses se han reportado otros asaltos similares en Campodónico y sectores aledaños de la urbanización Santa Catalina, lo que mantiene en alerta a quienes viven en el área.