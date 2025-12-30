Reportan desprendimientos en playas Los Delfines y Tres Picos en la Costa Verde

Vecinos y deportistas reportaron que una parte de la vereda en la playa Los Delfines, en la Costa Verde, se viene desprendiendo representando un serio peligro para los residentes y transeúntes de la zona.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que prácticamente se ha formado un agujero debajo de la vereda. También se observa la estructura metálica para poder realizar este espacio y algunas losetas (ladrillos) se encuentran salidas.

Las bancas en la playa Los Delfines lucen con fierros oxidados y no se ha realizado el mantenimiento adecuado. Tampoco se observa señalética que alerte a las personas sobre el desprendimiento de la vereda.

Desprendimiento en playa Tres Picos

Asimismo, también recorrimos la playa Tres Picos, donde la situación era similar ya que un muro colapso. Ante ello, solo han colocado algunas cintas alrededor para restringir el paso de peatones y deportistas.

De acuerdo a algunos testigos, este muro caído llevaría algunas semanas así, pero aún no se reparado la estructura. La zona también se nota descuidada con una especie de torre con pintas y cables salidos.