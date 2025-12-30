Vecinos atemorizados tras atentado a pollería en Cercado de Lima: viviendas aledañas resultaron afectadas

Un atentado con explosivos alarmó a vecinos y transeúntes del Cercado de Lima la noche del último fin de semana. Un artefacto fue detonado en la puerta de una pollería ubicada en el cruce de los jirones Comayo y Conde de la Vega, lo que provocó graves daños materiales.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, encendió el explosivo y luego huyó junto a su cómplice. Ambos escaparon segundos antes de la detonación.

Tras la explosión, un fuerte estruendo sacudió la zona y generó pánico entre los vecinos. Un denso humo blanco salió de la puerta del establecimiento y de una ventana contigua. Personas que se encontraban cerca corrieron para ponerse a salvo.

La onda expansiva dañó la fachada del local y rompió vidrios de viviendas y negocios cercanos. Algunos peatones quedaron paralizados por el miedo, mientras niños y jóvenes se alejaron del lugar.

RESIDENTES VIVEN ATEMORIZADOS

Vecinos del sector señalaron que varios negocios vienen siendo víctimas de extorsión y afirmaron que el temor se ha vuelto constante. Indicaron que algunos locales optaron por cerrar ante las amenazas y la falta de seguridad.

Ante lo ocurrido, los residentes exigieron mayor presencia policial y del serenazgo para prevenir nuevos ataques. La comisaría de Conde de la Vega informó que realiza el seguimiento del caso para identificar y capturar a los responsables.