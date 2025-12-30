Alcaldes colocan primera piedra en avenida Aguilar Pastor: obra unirá Chorrillos, Barranco y Surco

Los alcaldes Richard Cortez (Chorrillos) y Jéssica Vargas (Barranco), colocaron la primera piedra de una nueva avenida que conectará los distritos de Chorrillos, Barranco y Surco, un proyecto esperado por tres décadas.

La vía, de 16 mil metros cuadrados, se construirá en la avenida General Edmundo Aguilar Pastor con un plazo de ejecución de 60 días calendario y un presupuesto de S/ 2.4 millones, según anunció la alcaldesa Vargas.

Asimismo, la burgomaestre de Barranco, explicó que la obra es necesaria por el alto tránsito y el riesgo de accidentes en la zona, indicando que la mayor parte del financiamiento lo aportará la municipalidad de Chorrillos por tener un área mayor a intervenir.

Características del proyecto

Por su parte, el alcalde Cortez detalló que se trata de un "servicio completamente integral" que incluirá capa asfáltica, veredas, sardineles, iluminación LED, áreas verdes y espacios para estacionar, con el fin de fortalecer la conectividad y seguridad vial.

Multas por acampar en playas

De otro lado, ambos alcaldes reafirmaron que colocarán multas a quienes acampen o ensucien las playas durante las fiestas de fin de año. Cortéz anunció que a partir de las 00:00 horas del 1 de enero se aplicará una multa de S/ 2 800, según una ordenanza existente, debido a que "existe gente inescrupulosa que hace fogatas, se emborracha [y] ensucia toda el área".

El burgomaestre de Chorrillos advirtió que desde el miércoles 31 de diciembre se desplegará personal de fiscalización para evitar la instalación de campamentos durante el día y la noche. La alcaldesa Vargas respaldó la medida, recordando que la ordenanza que prohíbe acampar y hacer fogatas en las playas tiene mucho tiempo de vigencia y será estrictamente aplicada.