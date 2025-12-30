Funcionaria de Bellavista denuncia amenazas de muerte tras ataque a su vehículo

Una funcionaria de la Municipalidad de Bellavista denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que un sujeto atacara con piedras su vehículo durante la madrugada de este martes.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre, vestido completamente de negro, lanzó piedras contra el parabrisas y la ventana posterior del auto, que se encontraba estacionado a pocos metros de la vivienda de la trabajadora municipal.

El vehículo pertenece a Magaly Salcedo, quien señaló que el ataque no tuvo como objetivo el robo, ya que el agresor solo causó daños y luego huyó por un pasaje cercano. En el interior del automóvil permanecían sus pertenencias.

“Me atrevo a salir en cámara porque temo por mi integridad y la de mi hija”, declaró la denunciante a Buenos Días Perú. Aseguró que no tiene enemigos personales ni políticos y que reside en el distrito desde hace más de 40 años.

SEÑALA A DOS TRABAJADORAS DE LA MUNICIPALIDAD

Salcedo indicó que, desde su incorporación a la actual gestión municipal, ha sido señalada por supuestas filtraciones de información a la prensa, acusaciones que negó. También relató que días antes del ataque tuvo un altercado verbal con dos trabajadoras municipales durante una actividad navideña.

Posteriormente, la funcionaria afirmó haber recibido una amenaza a través de WhatsApp. El audio intimidatorio, según indicó, pertenecería a David Ignacio Ibarra Echenique.

La denuncia fue presentada en la comisaría correspondiente. La funcionaria informó que espera una respuesta del alcalde de Bellavista y que las autoridades investigan el ataque y las amenazas recibidas.