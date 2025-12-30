Incendio arrasa azotea de edificio en SJL y expone presuntos almacenes clandestinos

Un incendio consumió la azotea de un edificio de cinco pisos en San Juan de Lurigancho la mañana de este último domingo. El siniestro se registró en el cruce de la avenida Central con la avenida Héroes del Cenepa.

El fuego comenzó alrededor de las 8:40 a. m. y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos. Las llamas se concentraron en el último nivel del inmueble, que quedó completamente afectado.

DENUNCIAN ALMACENES CLANDESTINOS

Vecinos denunciaron que la azotea había sido acondicionada como almacenes informales. Además, señalaron que el espacio habría funcionado como presunto fumadero. En el lugar se hallaron máquinas, colchones, divisiones internas y estructuras improvisadas que evidenciarían habitaciones alquiladas.

“El último piso estaba dividido en cuartos. No eran personas tranquilas”, relató un residente, quien aseguró que el área fue modificada con pisos falsos y tragaluces cubiertos.

Ante el avance del fuego, algunos vecinos evacuaron por los techos de viviendas colindantes, incluso con bebés en brazos. La situación generó pánico en la zona.

Tras el siniestro, se produjeron reclamos contra la persona que cobraba los alquileres del inmueble. Los afectados exigieron que asuma responsabilidades por los daños ocasionados, entre ellos rajaduras y ladrillos reventados en predios aledaños.

Los bomberos informaron que no se registraron heridos. Una mujer recibió atención psicológica y control de signos vitales por personal de emergencia, sin presentar complicaciones de riesgo.