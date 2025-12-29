Delincuente fingió portar arma para robar celular en cafetería de Jesús María: así fue capturado

Un hombre fue capturado luego de robar el celular de una joven dentro de una cafetería ubicada en el distrito de Jesús María. El sujeto fingió portar un arma de fuego para intimidar a su víctima.

INTENSA PERSECUCIÓN

El hecho ocurrió en la cuadra uno del jirón Diego de Almagro, a pocos metros de la avenida Brasil. Según las imágenes de seguridad, el individuo ingresó al local y se acercó directamente a la joven, quien se encontraba sentada cerca del ingreso.

Con tono amenazante, le exigió que le entregara su teléfono y aseguró que la mataría si no accedía. Para reforzar la amenaza, realizó un gesto hacia su cintura, simulando ocultar una pistola.

La víctima intentó resistirse y se produjo un forcejeo. La dueña del establecimiento intervino para auxiliarla, pero no logró evitar que el sujeto escapara con el equipo móvil.

Los gritos de auxilio alertaron a un sereno que patrullaba la zona, quien dio aviso a la central de emergencias. Minutos después, el sospechoso fue interceptado y detenido tras una persecución que se extendió hasta el distrito de Pueblo Libre.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal de Turno para continuar con las diligencias de ley. La Policía investiga si estaría vinculado a otros hechos similares.