Familia de mujer quemada por pareja organiza pollada para cubris gastos médicos

La familia y amigos de Gisela Ortega Quispe, de 37 años, organizaron una pollada para reunir fondos y cubrir los gastos médicos tras el ataque que sufrió el día de Navidad en Barrios Altos. La mujer permanece internada en la unidad de cuidados intensivos, en el área de quemados del Hospital Loayza.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue agredida por su pareja. Según el testimonio recogido por sus familiares, el sujeto la golpeó, le reventó una botella en la cabeza y, ya dentro de la vivienda, le roció gasolina para luego prenderle fuego.

La madre de la víctima informó que su hija se encuentra en estado crítico y conectada a soporte artificial. También señaló que los médicos le indicaron la necesidad de varias intervenciones quirúrgicas, además de medicamentos que no siempre están disponibles por el seguro. “Está grave, no reacciona… me piden recetas”, dijo a Buenos Días Perú.

SOSPECHOSO NO HABIDO

El presunto agresor fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, quien se encuentra no habido. La familia indicó que ya presentó la denuncia y que el caso pasó a la Fiscalía como presunto intento de feminicidio. Además, señalaron que reciben apoyo legal y contención para los menores.

Vecinos relataron que, tras el ataque, las hijas de la víctima apagaron el fuego y luego familiares la auxiliaron y la trasladaron al hospital. También afirmaron que los niños quedaron afectados por lo ocurrido y reciben atención.

Ante la necesidad de cubrir los costos, amigos y vecinos anunciaron una pollada solidaria. Indicaron que la actividad se realizará desde las 9:00 a. m. y convocaron a la población a colaborar, debido a que los gastos de tratamiento y medicinas continúan aumentando y podrían requerirse más operaciones.