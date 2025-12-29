Incendio en chatarrería de Chorrillos habría sido provocado por extorsionadores, según el dueño

El incendio que arrasó una chatarrería en el distrito de Chorrillos habría sido provocado por extorsionadores, según denunció el propietario del negocio. El siniestro se registró durante la noche en la calle San Isidro, en la urbanización Villa Nicolasa.

DENUNCIA AMENAZAS PREVIAS

De acuerdo con el testimonio del dueño, sujetos desconocidos lanzaron artefactos incendiarios al interior del local, lo que originó el fuego que consumió gran parte del material almacenado. El hombre, quien es un paciente oncológico, señaló que venía recibiendo amenazas desde hace varios meses.

“Me han tirado una granada. Esta es la quinta vez que vienen”, declaró el propietario, quien afirmó que los extorsionadores le exigían un pago inicial de 200 mil soles y luego cuotas semanales de dos mil soles.

Tras el incendio, agentes de la División de Investigación contra las Extorsiones de la Policía Nacional llegaron a la zona para recoger las primeras declaraciones e iniciar las indagaciones. La unidad especializada evalúa si el ataque está vinculado a las amenazas denunciadas.

El fuego destruyó chatarra, material metálico, cartón y varios vehículos que se encontraban dentro del predio. Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, que inicialmente fueron catalogadas como un incendio de código tres, debido a su intensidad.

Las labores se vieron dificultadas por la escasez de agua en el sector. Para contener la emergencia, fue necesario el apoyo de cisternas de otros distritos. Al amanecer, los bomberos continuaron con la extinción de focos calientes y el retiro de escombros.