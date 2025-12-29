Hallan cuerpo de adolescente arrastrado por el mar en Ventanilla: familia pide apoyo para el sepelio

Tras varios días de intensa búsqueda, el cuerpo de un adolescente de 16 años fue hallado este fin de semana en la playa Costa Azul, en Ventanilla. El menor había desaparecido luego de ingresar al mar y ser arrastrado por la corriente.

NADÓ HACIA "BARCO FANTASMA"

La víctima fue identificada como Juan Emilio. Según relataron sus familiares, el hecho ocurrió durante un paseo familiar a la playa, cuando el adolescente ingresó al agua y no logró salir.

Desde ese momento, sus parientes iniciaron una búsqueda constante, hasta que el mar devolvió el cuerpo días después. El hallazgo se produjo en la misma zona donde había sido visto por última vez.

La madre del menor informó que recibió apoyo del municipio para los trámites iniciales tras el hallazgo y durante el velorio. Sin embargo, señaló que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del sepelio.

“Necesitamos urgente el dinero para el sepelio. El nicho ya lo tenemos, pero no contamos con todo el monto”, expresó la madre, quien precisó que solo pudo cubrir parte de los costos iniciales.

NÚMERO DE AYUDA

Familiares indicaron que el entierro está previsto para este lunes en el cementerio Santa Rosa, ubicado en la zona de Cantolao, en el Callao.

Ante esta situación, se habilitó un número de billetera digital para recibir apoyo solidario. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo al 908 038 005, a nombre de María del Pilar Fernández, madre del adolescente.