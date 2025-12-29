Asesinan a balazos a ciudadano extranjero en Comas: recibió cerca de 30 disparos

Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en el distrito de Comas durante la tarde del último domingo. El ataque se registró en el cruce de la avenida Universitaria con la calle Sanganará.

LO ACRIBILLARON

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, se aproximaron hasta donde se encontraba la víctima. Uno de ellos descendió del vehículo, se acercó directamente y abrió fuego, lo que provocó que el hombre cayera al suelo.

Tras los primeros disparos, el atacante volvió a subir a la motocicleta para huir junto a su cómplice. Sin embargo, la víctima aún se encontraba con vida e intentó escapar.

De acuerdo con las primeras diligencias, los agresores lo persiguieron y continuaron disparándole hasta provocarle la muerte. El cuerpo presentaba aproximadamente 30 impactos de bala.

El fallecido fue identificado como John Jairo Lord Contreras, de doble nacionalidad ecuatoriana y colombiana. Testigos señalaron que se dedicaría a la enseñanza de Muay Thai en un gimnasio cercano.