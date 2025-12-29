Pueblo Libre: denuncian que autos abandonados hace 5 años son albergue de indigentes

Vecinos que viven cerca al parque Nicolás Alcázar, en el distrito de Pueblo Libre, denuncian que varios vehículos se encuentran estacionados y abandonados desde hace seis años y son utilizados como guaridas de indigentes.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que algunas unidades tienen pertenencias como bancas, casacas y hasta mantas que serían utilizadas para cubrirse del frío durante la madrugada.

Cobran por parqueo y pedido a comuna

Uno de los vecinos indicó que los vehículos son utilizados como viviendas y los sujetos cobran por parquear a los vehículos que acuden a los negocios y hasta a los propios residentes. Asimismo, mencionó que con el dinero, los hombres compran bebidas alcohólicas y terminan protagonizando peleas.

"Nosotros nos sentimos amenazados, porque los ebrios hacen sus deposiciones en cualquier sitio y atentan contra la salud de los niños y familias. No queremos conflictos, pedimos que exista un control del municipio (Pueblo Libre). Han tomado el parque y cobran por parquear autos", dijo una vecina.

Municipalidad inicia proceso sancionador

Karen Román, subgerente de fiscalización de Pueblo Libre, indicó que han iniciado un procedimiento administrativo sancionador por estar aparentemente abandonados. "No podemos llevarnos los vehículos de inmediato y seguimos la normativa", dijo.

Sobre el tema de cobro de parqueos, resaltó que no se encuentra como parte de sus funciones y corresponde tomar acciones a la Policía Nacional. La funcionaria pidió paciencia a los vecinos para las acciones correspondientes.