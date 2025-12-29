Camioneta atropella a madre y a sus dos hijos en Ventanilla: niño permanece hospitalizado

Una madre de familia y sus dos hijos fueron atropellados por un vehículo cuando caminaban por una vía del distrito chalaco de Ventanilla. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que la mujer avanzaba junto a los menores y fue embestida por el automóvil. Tras el impacto, el conductor descendió de la unidad para auxiliarlos. Minutos después, una mototaxi llegó a la zona.

El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando la mujer salía de su vivienda para dirigirse a su centro de labores. Según se informó, trabaja vendiendo ropa en los alrededores del mercado Milagros.

La madre fue dada de alta y permanece en reposo con lesiones y dolores persistentes. Su hija de 7 años sufrió golpes. El menor de 9 años llevó la peor parte y continúa internado en un hospital debido a fracturas. Su estado aún es evaluado por los médicos.

De acuerdo con el testimonio de la agraviada a Buenos Días Perú, el conductor trasladó inicialmente a la familia a un hospital cercano. Sin embargo, no fueron atendidos y luego fueron derivados a otro centro de salud, donde finalmente ingresó el niño herido.

El chofer permaneció en el lugar tras el accidente y realizó los trámites correspondientes. El caso quedó a cargo de la comisaría de la zona.

La progenitora señaló que es el único sustento de su familia y expresó su preocupación por no poder trabajar mientras se recupera y su hijo continúa hospitalizado. Su situación económica se ha visto afectada tras el accidente.

NÚMERO DE AYUDA

Familiares informaron que se habilitó una línea de apoyo económico para cubrir gastos médicos y de recuperación. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 960 415 847, número afiliado a una billetera digital a nombre de Manuel Chávez, hijo mayor de la víctima.