Hombre es asesinado dentro de su auto en VES: camioneta terminó empotrada en vivienda

Un violento ataque a balazos se registró frente al colegio República de Bolivia, en Villa El Salvador. Una camioneta Hilux fue interceptada por sujetos que llegaron en un vehículo con características de taxi y dispararon contra su conductor.

Según la primera hipótesis policial, el objetivo habría sido robar la camioneta. Las cámaras de seguridad municipales registraron cómo el auto de los atacantes cerró el paso al vehículo, del que descendieron varios sujetos para amenazar al chofer.

El conductor se negó a bajar. En respuesta, los delincuentes abrieron fuego. En la zona quedaron al menos siete casquillos de bala. A pesar de las heridas, la víctima intentó escapar, pero perdió el control del vehículo.

La camioneta impactó primero contra otro automóvil y luego se empotró en una vivienda. El choque causó severos daños en la fachada y en el interior del inmueble, que tuvo que ser cubierto con triplay. La unidad también quedó completamente destrozada.

Dentro de la casa se encontraba un menor de 16 años, quien sufrió una lesión en la nariz. Sus familiares informaron que se encuentra fuera de peligro.

Vecinos auxiliaron al conductor y lo trasladaron al hospital de emergencia de Villa El Salvador. Sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento. La mujer que iba como acompañante no fue ubicada y habría resultado ilesa.

La camioneta, de placa BZC-721, figura a nombre de Juan Jorge Cosme Garcilazo y, según la Policía, pertenecería a una empresa minera. El conductor no sería el propietario del vehículo.

Las autoridades manejan dos hipótesis: intento de robo o presunto ajuste de cuentas. El caso quedó en manos de la Fiscalía y de la Policía Nacional, que continúan con las investigaciones.